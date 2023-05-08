FiNE NEWS

1 656 подписчиков

Индийский фермер строит себе дом в форме Титаника

Индийский фермер строит себе дом в форме Титаника

Фермер из индийского штата Западная Бенгалия работает над домом, созданным по образцу знаменитого корабля Титаник, который затонул в результате столкновения с айсбергом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх