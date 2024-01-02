В японском аэропорту в результате столкновения самолетов погибли пять человек

В японском аэропорту Ханэда в результате столкновения с лайнером авиакомпании Japan Airlines (JAL) и военно-транспортного борта DHC-8 погибли пять членов экипажа самолета береговой охраны, – передает во вторник, 2 января, телеканал NHK.
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