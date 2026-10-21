Укрепление обороноспособности страны и забота о военнослужащих остаются главными государственными задачами, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает RT .
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