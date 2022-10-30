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Ведущий Fox News Галлахер напомнил о номере Зеленского "Игра на рояле без рук"

Ведущий Fox News Галлахер напомнил о номере Зеленского "Игра на рояле без рук"

Ведущие американского телеканала Fox News Такер Карлсон и Трейс Галлахер при обсуждении выступления комика-трансгендера напомнили об известном юмористическом номере президента Украины Владимира Зеленского под названием "Игра на рояле без рук".

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