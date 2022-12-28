Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Они, татуировки, отвратительны и не выделяют человека. Это традиция папуасов, зачем уподобляться дикарям?!Спикер Госсовета ...
  • сергей фролов
    Какая радость для извращенцев всех мастей.Филипп Лам: «Евро...
  • Лидия Фролова
    Да.. шиш лягушатникам  и Макрону...ЧМ-2022. Финал. А...

Логинова о деле Валиевой: «Не согласны с претензией, что РУСАДА не смогло организовать слушания вовремя. Обработку результатов не задержали ни на одном из этапов»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответили на обвинения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в задержке расследования дела фигуристки Камилы Валиевой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх