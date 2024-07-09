В Хабаровске стартовал проект «Большая семья – Большое сердце»

В Хабаровском крае стартовал социальный мультимедийный проект "Большая семья — большое сердце". Инициатором и исполнителем этого мероприятия стал студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения Александр Косенец.
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