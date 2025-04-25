13% оставшихся жителей Украины в ближайшие 6 месяцев намерены выехать из страны

Директор украинской исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк заявил, что более 10% украинцев собираются выехать за рубеж в течение полугода из-за проблем с безопасностью и отсутствием работы.
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