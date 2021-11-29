Зеленый сойлент отменяется

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По сообщению Научно-исследовательского института кормов Китайской академии сельскохозяйственных наук от 30 октября, КНР впервые в мире осуществил синтез из окиси углерода в белок, сформировав промышленную производственную линию мощностью в 10 тыс.