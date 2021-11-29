Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Женис Жотабаев
    Точно, Андрей!США отравили груз...
  • Андрей
    да кому нужны эти подлые кикабидзыСША отравили груз...
  • Николай Николаевич
    Да нет. Это Украина утопла в грязи так,что даже Блумберг проехать не мог. Отсюда и вывод.​​Bloomberg: Гряз...

Зеленый сойлент отменяется

Зеленый сойлент отменяется

По сообщению Научно-исследовательского института кормов Китайской академии сельскохозяйственных наук от 30 октября, КНР впервые в мире осуществил синтез из окиси углерода в белок, сформировав промышленную производственную линию мощностью в 10 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх