Трамп заявил, что Путин и Зеленский должны встретиться

Президент США Дональд Трамп 21 февраля во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит встретиться, чтобы обсудить урегулирование военного конфликта на Украине.