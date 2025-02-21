Трамп заявил, что Путин и Зеленский должны встретиться

Президент США Дональд Трамп 21 февраля во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит встретиться, чтобы обсудить урегулирование военного конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии