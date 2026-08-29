Гинцбург: в России вакцины от меланомы готовы для 12 пациентов

Академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до конца текущего года вакцину от меланомы передадут минимум 20 пациентам.
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