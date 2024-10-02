«Газпром» уточнил сумму иска к Orlen и Europol Gaz

«Газпром» увеличил сумму иска к польским фирмам Orlen и Europol Gaz до $1 млрд Российский энергохолдинг «Газпром» увеличил сумму иска к польским компаниям Orlen, Europol Gaz, а также международной консалтинговой фирме Ernst and Young до одного миллиарда долларов.