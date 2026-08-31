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Металлургия: собственное литье для качественных медицинских игл

Металлургия: собственное литье для качественных медицинских игл

Компания «Новые технологии и материалы» (Московская область, входит в ВКО «Алмаз-Антей»), выпускающая ферриты для радиотехнической промышленности, метизы для различных отраслей и медицинские иглы высокого качества, запустила литейное производство.

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