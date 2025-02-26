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Мэр Красноармейска призвал Зеленского к миру на фоне инициатив Путина

Мэр Красноармейска призвал Зеленского к миру на фоне инициатив Путина

Мэр Красноармейска Руслан Требушкин призвал Зеленского к миру, публикуя обращение в Facebook*. Президент РФ Владимир Путин предложил условия для мирного урегулирования конфликта на Украине, включая вывод войск и нейтралитет Киева.

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