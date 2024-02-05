Выплаты добровольцам больше не будут учитывать при оценке нуждаемости для пособия на детей

В России больше не будут учитывать единовременные выплаты добровольцам, полученные в связи с ущербом жизни и здоровью из-за участия в боевых действиях, при оценке нуждаемости их семей для получения пособия на детей.
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