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Выплаты добровольцам больше не будут учитывать при оценке нуждаемости для пособия на детей

Выплаты добровольцам больше не будут учитывать при оценке нуждаемости для пособия на детей

В России больше не будут учитывать единовременные выплаты добровольцам, полученные в связи с ущербом жизни и здоровью из-за участия в боевых действиях, при оценке нуждаемости их семей для получения пособия на детей.

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