Сотрудников правоохранительных ведомств наградят в Москве за волонтерскую помощь

Волонтеров из числа сотрудников правоохранительных органов наградят в Москве. Среди номинантов специальной премии оказались представители ФССП, которые занимаются гуманитарной помощью, поддержкой военнослужащих и социальными проектами.
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