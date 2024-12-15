В Петербурге проверят работу крупнейшего комплекса по обработке мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря, ФедералПресс. Члены комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Петербурга 16 декабря проведут проверку комплекса по переработке отходов «Волхонка».
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