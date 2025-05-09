Политика как он...
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Политика как она есть

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Geo TV: пять человек пострадали в Кашмире в результате индийского обстрела

Geo TV: пять человек пострадали в Кашмире в результате индийского обстрела

По меньшей мере пять человек получили несовместимые с жизнью ранения, более десяти пострадали в пакистанской части Кашмира в ходе взаимных обстрелов Вооруженных сил Индии и Пакистана на демаркационной линии.

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