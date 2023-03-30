Офицер НМ ЛНР в отставке рассказал о попытках ВСУ обмануть российскую разведку

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что через населенные пункты республики демонстративно проходит одна и та же военная техника и военные автомобили боевиков киевского режима.
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