Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    А жить-то хочется, хоть мозги начала работать в нужном направлении у Баха...Глава МОК: Странн...
  • Татьяна Шаблий
    Сами себя выбирают,назначают и хвалят себя.  Как дети...Глава МИД Украины...
  • виктор дабижа
    и это правильно,Одесса должна как и Крым в 2014 г вернуться в русское полеГлава парламента ...

Офицер НМ ЛНР в отставке рассказал о попытках ВСУ обмануть российскую разведку

Офицер НМ ЛНР в отставке рассказал о попытках ВСУ обмануть российскую разведку

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что через населенные пункты республики демонстративно проходит одна и та же военная техника и военные автомобили боевиков киевского режима.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх