Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    А сколько у нас программистов от СВО освобождено, сколько знаменитых хаккеров- где противодействие!? Самое глупое в э...Краснов: Доля киб...
  • Любовь Головина
    Говоруны, вы все только заявляете, а где контроль и действия?Генпрокурор заяви...
  • катя Подвойская (-)
    а что эти старики разбойники еще что-то могут, Пескова нужно просить демографию поднят, он знает как это надо делать,...В Совете Федераци...

Треш-стримера узнают по сетевому адресу

Треш-стримера узнают по сетевому адресу

Операторов связи обяжут оперативно выявлять трансляции треш-стримов и сообщать в Роскомнадзор о том, откуда они ведутся, кто их автор и какой у него сетевой адрес, чтобы его можно было оперативно заблокировать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх