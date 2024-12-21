В США приняли бюджет на 3 месяца

Резолюцию о продолжении финансирования федеральных агентств до 14 марта 2025 года приняла при поддержке большинства демократов палата представителей США, сообщила 20 декабря пресс-служба законодательного органа.
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