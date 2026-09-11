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В Пулково технический сбой: регистрация на рейсы идёт вручную

В Пулково технический сбой: регистрация на рейсы идёт вручную

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, в аэропорту Пулково произошёл технический сбой. Регистрация пассажиров на отдельных рейсах временно осуществляется в ручном режиме.

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