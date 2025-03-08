«Равнение на кого?»: в РПЦ призвали не праздновать 8 Марта

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов сообщил, что РПЦ не поддерживает празднование Международного женского дня, потому что он не связан с духовными традициями.
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