Теперь понятно, когда наступит фенологическая фаза астрономической весны в Москве

В российской столице метеорологическая весна может наступить после дня весеннего равноденствия, который в этом году выпадает на 20 марта, проинформировала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова .
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