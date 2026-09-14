Aston Martin анонсировал облегчение болида в Баку

Aston MartinРуководитель и технический директор Aston Martin Эдриан Ньюи заявил, что команда продолжит работу по облегчению болида на предстоящем Гран При Азербайджана.
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