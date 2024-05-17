Члены фракции "Союз Сары Вашенкнехт" в немецком парламенте считают политику Берлина по украинскому кризису провальной, поскольку она направлена на военное решение конфликта, а не на дипломатическое урегулирование боевых действий.
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