Цыгане толпой напали на сотрудника ДПС. И получили повестки в армию – сразу 32 бойца

леонид рыбаков

А ЧТО СОЦ РАБОТНИКИ НЕ ЗНАЛИ КТО И ГДЕ И СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ТО ОНИ СОЦ ВЫПЛАТЫ ЧЕТКО И ВОВРЕМЯ И ИМЕЮТ К 20 ГОДАМ ОТ 3 ДО 6 ДЕТЕЙ ...ДА НА УЧЕТ ПОСТАВЯТ НО СЛУЖИТЬ МНОГОДЕТНЫЕ ОТЦЫ НЕ БУДУТ И ИХ ЖЕНЫ ЕЩЕ И НА ПЕНСИЮ ВЫЙДУТ РАНЬШЕ КАК МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ . И НИКТО ПОЛУЧАЯ СОЦ ВЫПЛАТЫ НЕ РАБОТАЕТ ОФИЦИАЛЬНО. ....ВСЕМ ХОРОШО В РОССИИ КРОМЕ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩЕМУ НАРОДУ ----ЕГО ДАЖЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЛИШИЛИ .ЕСТЬ ЧЕЧНЯ .ДАГЕСТАН .ТАТАРСТАН БАШКИРИЯ И ТАК ДАЛЕЕ НО ГДЕ ТОГДА РУСЬ И РУССКИЕ А НЕ РОССИЯНЕ