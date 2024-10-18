Медвежий угол
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Медвежий угол

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Цыгане толпой напали на сотрудника ДПС. И получили повестки в армию – сразу 32 бойца

Цыгане толпой напали на сотрудника ДПС. И получили повестки в армию – сразу 32 бойца

Надо сказать, живут эти конкретные цыгане хорошо. Мягко говоря, некрасиво поступили цыгане, напав толпой на инспектора ДПС.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
цыгане не люди а животные подлежащие утилизации
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4 час.
Karmadon
&quot;Цыгане... получили повестки в армию – сразу 32 бойца&quot;. Ура! Через годик в родной табор вернутся 32 героя России.
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2 час.
леонид рыбаков
А ЧТО СОЦ РАБОТНИКИ НЕ ЗНАЛИ КТО И ГДЕ И СКОЛЬКО  ПОЛУЧАЮТ ТО ОНИ СОЦ ВЫПЛАТЫ ЧЕТКО И ВОВРЕМЯ И ИМЕЮТ К 20 ГОДАМ ОТ 3 ДО 6 ДЕТЕЙ ...ДА НА УЧЕТ ПОСТАВЯТ НО СЛУЖИТЬ МНОГОДЕТНЫЕ ОТЦЫ НЕ БУДУТ И ИХ ЖЕНЫ ЕЩЕ И НА ПЕНСИЮ ВЫЙДУТ РАНЬШЕ КАК МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ . И НИКТО  ПОЛУЧАЯ СОЦ ВЫПЛАТЫ НЕ РАБОТАЕТ ОФИЦИАЛЬНО. ....ВСЕМ ХОРОШО В РОССИИ КРОМЕ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩЕМУ НАРОДУ  ----ЕГО ДАЖЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЛИШИЛИ  .ЕСТЬ ЧЕЧНЯ .ДАГЕСТАН .ТАТАРСТАН БАШКИРИЯ И ТАК ДАЛЕЕ НО ГДЕ ТОГДА РУСЬ  И РУССКИЕ А НЕ РОССИЯНЕ
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42 мин.

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