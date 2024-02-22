Чарльз Хоскинсон: «Стейблкоины и криптовалютные ETF разрушают концепцию цифровых активов»

Согласно заявлению основателя блокчейна Cardano Чарльза Хоскинсона, проникновение традиционных финансовых механизмов в криптовалютную индустрию способствует централизации цифровых активов, причем нарушая основные принципы их функционирования.
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