Следком РФ проверит аварийный дом с трещинами на стенах в Петрозаводске

СК России проверит ситуацию с аварийным домом в Петрозаводске. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы жительницы Петрозаводска на нарушение прав жильцов аварийного дома на улице Советской.
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