Бывший директор «ДиетГрупп» не скрылся за границей, а явился в Петрозаводский суд

В деле со взяткой врачу Республиканской больнице все еще не могут найти взяткодателя. 27 ноября в Петрозаводском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении врача-диетолога Республиканской больницы Людмилы Балашовой.
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