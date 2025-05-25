«Я совершил огромное мошенничество»: почему в высадку США на Луне до сих пор не верят миллионы людей

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Sergey Ivanov

Итак, американцы не были на Луне потому, что Вторую Мировую войну якобы выиграли американцы. Потрясающая логика! Вообще- то это называется демагогией- ораторский прием, известный со времен Древней Греции. То есть, оппонент по мере развития дискуссии подменяет тему и вдруг начинает говорить совсем о другом. Ну и какая связь, скажите, между полетом на Луну и вопросом о том, кто выиграл Вторую Мировую войну? Да, американцы по поводу войны врут. Но вам еще предстоит доказать, что они врут и по поводу программы Аполлон. Говорите, сами американцы не верят в эту программу? Верно, первым этот вопрос задал какой- то журналист на прессконференции. Армстронг дипломатично врезал этому козлу по морде! Почему журналюга задал этот подлый вопрос?- да просто хотел прославиться! Не сомневаюсь, он выгодно продал журналам свой синяк под глазом! Ну, а серое стадо американских обывателей это подхватило. Американцы ведь в своей массе довольно тупые. Они повинуются не столько доводам разума и логики, сколько стадному инстинкту. Но почему это подхватили у нас, при нашем высокообразованном населении? Или уже не осталось ничего от Советской системы образования? Это первая причина. Вторая заключается в том, что вот этим наши патриоты компенсируют свое ущербное самолюбие. Вместо того, чтобы работать- и в конце концов обогнать американцев, проще не слезая с печи кричать, что они все врут! Вы так и не написали, какие же аргументы вас могут убедить. Поэтому отвечу за вас: Никакие! Потому, что на любой факт вы найдете кучу пустых придирок и просто откровенной ахинеи. Вот здесь один читатель высказал, что поверит в лунную программу, если увидит фотоснимки посадочных модулей. Так ведь это уже сделано! Я сам видел эти фото, снятые орбитальным лунником с низкой орбиты. И на них отчетливо видны и посадочный модуль, и автомобиль, и следы... Знаю, знаю: сейчас вы будете бить себя в грудь и кричать, чо американским космическим аппаратам вы не верите! Но то же самое заснял и китайский лунник! Хотя его фотографии гораздо хуже по качеству- но на них можно разглядеть светлые точки- посадочный модуль и автомобиль. Но бог с ними, американцами. Займемся логикой, которую вы продемонстрировали в этом послании. Итак, вы утверждаете, что «американцы сами не верят в полеты на Луну» и на этом утверждении вы построили другое: «А раз не было высадки- то никакие они не АСТРОНАВТЫ» Итак, предлагаю вам задуматься, каким образом из вашего первого предложения вытекает второе. Интересно будет почитать. Теперь про «первого космонавта- гражданина США» Как ни странно, но доля правды в этом высказывании есть! Да, первым в космос вышел американец! Вот только это был не орбитальный полет, а он просто выскочил на высотном самолете за пределы стратосферы- и тут же нырнул обратно. А вот первый по- настоящему орбитальный полет совершил наш советский космонавт Гагарин! Сейчас границей космоса считается высота в 100 км над уровнем моря. Гагарин поднялся чуть выше. Строго говоря, это все- таки еще не космос, а ионосфера. На этой высоте еще присутствует атмосфера, поэтому даже если бы тормозные двигатели отказали- Гагарин быстро бы затормозился и через несколько суток свалился бы с орбиты. Ужас ситуации был в том, что никто не мог предсказать, где же приземлится капсула.