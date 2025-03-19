Медики рассказали о главной опасности «попкорновой болезни»

Существующая на данный момент статистика свидетельствует о том, что новая болезнь EVALI может нанести серьезный урон здоровью, привести к инвалидизации, а в некоторых случаях иметь летальный исход, сказал «Известиям» ведущий специалист рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад.