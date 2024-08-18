Трусова вышла замуж за секс-символа и сменила фамилию

Телеграм-канал «Alexandra Trusova» Вчера 45K прочитали Первая фигуристка в истории, исполнившая пять четверных прыжков на соревнованиях, серебряная призерка Пекина-2022 Александра Трусова 17 августа вышла замуж за другого фигуриста — Макара Игнатова, которого признали секс-символом российского спорта.
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