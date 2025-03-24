Не совсем здоровая: отец Яниса Тиммы вновь жестко прошелся по ненавистной ему Анне Седоковой

Отец покойного Яниса Тиммы вновь набросился с обвинениями на бывшую невестку. В социальных сетях Райтис Тимма вновь выразил критику в адрес певицы Анны Седоковой, комментируя недавно произошедшую трагедию, связанную со смертью его сына.
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