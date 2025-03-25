Трамп обвинил Европу в нахлебничестве на примере Украины и НАТО

Европейские страны извлекают выгоду из поддержки Вашингтона в вопросах, касающихся Украины, йеменских хуситов и Североатлантического альянса, заявил президент США Дональд Трамп 25 марта, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
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