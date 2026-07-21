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Всеволод Ищенко получит от «Далласа» двусторонний контракт (Спивак)

По информации спортивного комментатора и журналиста Владимира Спивака, « Даллас » намерен предложить защитнику Всеволоду Ищенко двусторонний контракт.

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