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Пронедра

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Кашпировский заряжал воду или нет, кто это делал по телевизору

Кашпировский заряжал воду или нет, кто это делал по телевизору

Кашпировский воду по телевизору не «заряжал» — знаменитые банки перед экраном связаны прежде всего с Алланом Чумаком.

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