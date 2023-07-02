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Дептранс ЯНАО: для жителей отдаленных поселений реки остаются самой востребованной дорогой

Дептранс ЯНАО: для жителей отдаленных поселений реки остаются самой востребованной дорогой

Водные артерии на Ямале были и остаются самой востребованной, бюджетной и быстрой дорогой для жителей отдаленных поселений, заявили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в своем поздравлении речникам с профессиональным праздником.

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