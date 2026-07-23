Девушка пыталась подорвать всушников заминированным бургером

Украинское издание ЧеLine со ссылкой на источники в военной среде сообщило о чрезвычайном происшествии на одном из блокпостов на выезде из Чернигова в направлении Киева, где военным под видом благодарности передали заминированную еду.
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