Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Девушка пыталась подорвать всушников заминированным бургером

Девушка пыталась подорвать всушников заминированным бургером

Украинское издание ЧеLine со ссылкой на источники в военной среде сообщило о чрезвычайном происшествии на одном из блокпостов на выезде из Чернигова в направлении Киева, где военным под видом благодарности передали заминированную еду.

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Комментарии
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Константин Самарин
Какие бдительные ВСУшники! М-дя, дело геббельс-оболванивания процветает на Украине.
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1 м.