Генерал Суровикин действительно вернулся: слухи британских СМИ подтвердились

О возвращении на фронт генерала Сергея Суровикина, который ранее руководил ударами по энергетике Украины, сообщило британское издание The Telegraph.
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