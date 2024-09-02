Шольц: АдГ нельзя пускать в региональные правительства

Канцлер Германии Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония выступил за создание местных правительств без правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает агентство Reuters.
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