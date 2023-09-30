Алексеенко: РФ вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет

В течение года Россией вложено в Херсонскую область больше, чем Украиной за три десятка лет нахождения региона в ее составе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного правительства Андрея Алексеенко.
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