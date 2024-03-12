А мы Зиму провожаем, Весну красным солнышком встречаем 🌞☀ Второй день масленичной недели назывался «Заигрыш».
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А мы Зиму провожаем, Весну красным солнышком встречаем 🌞☀ Второй день масленичной недели назывался «Заигрыш».