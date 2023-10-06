На ярмарке современного искусства Cosmoscow-2023 приняла участие VS Gallery

Галерея открыта и ждет посетителей VS Gallery приняла участие в 11-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая прошла в павильоне «Форум» Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».
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