🖼️В Крыму открыли выставку к 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков Её разместили в здании Госсовета Крыма.
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🖼️В Крыму открыли выставку к 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков Её разместили в здании Госсовета Крыма.