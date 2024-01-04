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В Раде рассказали о грядущем усилении мобилизации

В Раде рассказали о грядущем усилении мобилизации

Высшее военное руководство киевского режима во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и главкомом ВСУ Валерием Залужным считает необходимым усилить тотальную мобилизацию населения, так как украинские войска испытывают сильную нехватку личного состава, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, ссылаясь на высказанное ими мнение на заседании комитета Верховной рады.

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