В Раде рассказали о грядущем усилении мобилизации

Высшее военное руководство киевского режима во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и главкомом ВСУ Валерием Залужным считает необходимым усилить тотальную мобилизацию населения, так как украинские войска испытывают сильную нехватку личного состава, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, ссылаясь на высказанное ими мнение на заседании комитета Верховной рады.