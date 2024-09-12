ТАСС: в деле главного кадровика Минобороны может появиться еще один эпизод взятки

К уголовному делу бывшего начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова могут добавить еще один эпизод получения взятки от генерального директора компании «ТК-Прогресс».
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