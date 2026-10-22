«Нижегородский центр пробации и социальной реабилитации» хотят перенести на новое место. Такими мыслями поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам инспекции района Московского вокзала.
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