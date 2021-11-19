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В 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН) прошли практические занятия по заряжанию ЗРПК «Панцирь-С»

В 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН) прошли практические занятия по заряжанию ЗРПК «Панцирь-С»

Подобные занятия проводятся в объединении на постоянной основе для поддержания высокой боевой готовности личного состава .

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