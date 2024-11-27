«Расшатать Россию изнутри». Кто стоит за злобными марионетками

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лина любимцева

России НУЖНО БЫТЬ ПОСТОЯННО НАЧЕКУ!!! И никаких там лобызаний с заграницей. И внутри построже, хватит жить с трусливой оглядкой: "кто там и что скажет потом"?. НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ РАЗВАЛ РОССИИ!!! Вон Запад не боится, что там и кто скажет. И делает, как им нужно и выгодно в данный момент... НЕ БОИТСЯ!! И НАМ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО!! С вражинами нужно поступать как с вражинами поступают.