Мы уже сообщали, что на прошлой неделе украинская Верховная рада учредила специальную комиссию, задачей которой должен стать развал России изнутри, – провокация межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
«Расшатать Россию изнутри». Кто стоит за злобными марионетками
Комментарии
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лл
лина любимцева
России НУЖНО БЫТЬ ПОСТОЯННО НАЧЕКУ!!! И никаких там лобызаний с заграницей. И внутри построже, хватит жить с трусливой оглядкой: "кто там и что скажет потом"?. НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ РАЗВАЛ РОССИИ!!! Вон Запад не боится, что там и кто скажет. И делает, как им нужно и выгодно в данный момент... НЕ БОИТСЯ!! И НАМ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО!! С вражинами нужно поступать как с вражинами поступают.
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Резко пресекать и наказывать за любые провокации внутри России!!! Вплоть до ликвидации на месте!!!
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13 час.
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