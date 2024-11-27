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«Расшатать Россию изнутри». Кто стоит за злобными марионетками

«Расшатать Россию изнутри». Кто стоит за злобными марионетками

Мы уже сообщали, что на прошлой неделе украинская Верховная рада учредила специальную комиссию, задачей которой должен стать развал России изнутри, – провокация межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
России НУЖНО БЫТЬ ПОСТОЯННО  НАЧЕКУ!!! И никаких там лобызаний с заграницей. И внутри построже, хватит жить с трусливой оглядкой: &quot;кто там и что скажет потом&quot;?. НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ РАЗВАЛ РОССИИ!!! Вон Запад не боится, что там и кто скажет. И делает, как им нужно и выгодно в данный момент... НЕ БОИТСЯ!! И НАМ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО!!   С вражинами нужно поступать как с вражинами поступают.
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Резко пресекать и наказывать за любые провокации внутри России!!! Вплоть до ликвидации на месте!!!
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13 час.

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