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Инвалиды не выходят из квартир: ростовчане жалуются на сломанный лифт в доме

Инвалиды не выходят из квартир: ростовчане жалуются на сломанный лифт в доме

В доме живут инвалиды, пожилые люди, семьи с маленькими детьми.Жители Ростова, проживающие в муниципальном доме на улице Лелюшенко, пожаловались, что лифт, который уже четыре года управляющая компания не может отремонтировать.

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