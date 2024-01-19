Инвалиды не выходят из квартир: ростовчане жалуются на сломанный лифт в доме

В доме живут инвалиды, пожилые люди, семьи с маленькими детьми.Жители Ростова, проживающие в муниципальном доме на улице Лелюшенко, пожаловались, что лифт, который уже четыре года управляющая компания не может отремонтировать.
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